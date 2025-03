¿Luisito Comunica piensa hacer contenido para adultos? Esta fue la curiosa broma del influencer

Luisito Comunica , uno de los youtubers mexicanos más importantes que existen en la actualidad, no deja de ser tendencia en las redes sociales. Y es que, en medio del proceso de recuperación que vive tras su operación, ahora el nacido en Puebla ha sorprendido al asegurar que el contenido para adultos podría dejarle más vistas. ¿De qué se trata?

Vale mencionar que, a lo largo de la semana pasada, Luisito Comunica compartió que recientemente había sido operado después de unas molestas bolas en la columna vertebral, las cuales le impedían desplazarse con normalidad. Se sabe que su periodo de rehabilitación podría abarcar hasta tres semanas, mismas que está cumpliendo actualmente.

¿Luisito Comunica piensa hacer contenido para adultos?

En medio del descanso obligatorio al que está sometido hoy en día, Luisito Comunica compartió una historia en donde se aprecia solo con un pantalón, reflejando así parte de su cuerpo. Esta situación generó un impacto importante en sus fanáticos, los cuales reaccionaron y vieron más este contenido respecto a otros del influencer mexicano.

Fue tan llamativa esta situación que Luisito Comunica aseguró que la imagen tuvo, al menos, un par de millones de vistas más respecto a las historias que normalmente sube, por lo que no dudó en mencionar, con su toque humorístico y sarcástico, que no descarta entrar al mundo del Only Fans, pues entiende que este sí puede dejarle cuantiosas ganancias.

¿Cómo va su recuperación?

En el video en donde detalla cómo va su recuperación, Luisito Comunica dejó claro que tendría que descansar durante tres semanas para darle el reposo suficiente a su espalda. El poblano ha sido un tanto hermético al momento de compartir detalles de su estado de salud, aunque hace un par de días compartió con sus seguidores que ya puede subir las escaleras de espaldas, hecho que generó que los usuarios que lo siguen demostraran la felicidad que sienten porque el creador de contenido esté evolucionando poco a poco.