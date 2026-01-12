LUJOS, invitados y EXCESOS: así fue el cumpleaños 27 de Christian Nodal

Christian Nodal volvió a demostrar que sus celebraciones de cumpleaños son un verdadero espectáculo. El cantante de música regional mexicana festejó sus 27 años con el ya tradicional “Nodal Fest”, un evento que se ha convertido en cita obligada para su círculo más cercano y que este año tuvo como escenario Zacatecas, México.

La fiesta arrancó con un recorrido por el centro histórico, fiel a las raíces culturales de la región, para después trasladarse a la hacienda Tayahua. Aunque en redes sociales también circula la versión de que parte del festejo se realizó en el hotel colonial Quinta Real Zacatecas, lo cierto es que el lujo y la exclusividad marcaron la velada.

¿Por qué Christian Nodal se disfrazó de Johnny Depp?

La sorpresa de la noche fue la decoración inspirada en el universo de “Piratas del Caribe”. Velas aromáticas, luces tenues y un enorme cofre del tesoro lleno de joyas y perlas dieron vida a la ambientación. Los detalles incluyeron vasos en forma de cráneo y mesas con frutas frescas, quesos y carnes frías, todo acompañado por música épica que evocaba las aventuras de Jack Sparrow.

Este guiño no es casualidad: Nodal ha expresado en varias ocasiones su admiración por la saga y por Johnny Depp, con quien incluso se fotografió hace algunos años.

El increíble cambio de Ángela Aguilar para la fiesta de cumpleaños de Nodal

La gran protagonista de la noche, además del cumpleañero, fue Ángela Aguilar. La joven cantante dejó atrás su característico corte bob y apareció con una melena larga y negra gracias a extensiones, un cambio radical que no pasó desapercibido. Su look pirata fue interpretado como un gesto de complicidad hacia la temática elegida por Nodal.

La dinastía Aguilar estuvo presente en pleno: Pepe Aguilar, su esposa Aneliz y sus hijos acompañaron a Nodal en esta celebración. El influencer Kunno, amigo cercano de Ángela, también fue parte de los invitados, aunque se mantuvo discreto en redes sociales.

Te contamos todos los detalles de la gran celebración de cumpleaños

Aunque no se reveló la lista completa de asistentes, lo que sí trascendió fueron los lujos y la atmósfera exclusiva del evento. Desde la música en vivo hasta la aparición musical de Nodal con Ángela, cada momento reforzó la idea de que el “Nodal Fest” es más que una fiesta: es una tradición que refleja el estilo de vida del cantante y su unión con la familia Aguilar.

Aunque se vio muy unido a la familia de su esposa, los usuarios comentaron la ausencia de sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, así como la de su hija Inti.

Con lujo, tradición y un toque de fantasía pirata, el “Nodal Fest” 2026 dejó claro que el cantante sigue marcando tendencia.