“Ahora sí, se acabó Bronco de verdad”: Lupe Esparza confiesa que creía que la agrupación había llegado a su fin.

Una de las agrupaciones que ha marcado la historia del regional mexicano es Bronco, grupo que ha conquistado a muchas personas en nuestro país y otras latitudes.

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Sin embargo, no todo ha sido éxito y grandes presentaciones, pues Lupe Esparza reveló uno de los momentos más complicados que vivió Bronco, donde pensó que había llegado a su final.

Todo esto lo contó en una emisión más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con nuestro querido Chicken Muñoz, quien siempre hace las preguntas indicadas.

¿Por qué Lupe Esparza pensó que era el final de Bronco?

Lupe Esparza no quería que sus hijos siguieran sus pasos, pues todo fue parte de un momento de crisis, donde el cantante pensó que era el final de Bronco.

Bronco, yo decía que ya le vi el final a Bronco, totalmente, después de ese fallido regreso como El Gigante de América, cuando falleció Choche y se retira Javier, dice ‘yo nada más hasta diciembre trabajo’ y dije ‘Adiós, ahora sí se acabó Bronco’

La nueva generación de cantantes, fueron la clave para evitar que Bronco no dejara dentro de la música regional mexicana.

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