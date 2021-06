¿Cuánto le costó a Lupillo Rivera quitarse el tatuaje de Belinda?

Lupillo Rivera se convirtió en uno de los cantantes más polémicos del momento, pues tapó el tatuaje de Belinda con un garabato que desató memes y todo tipo de reacciones en internet.

Tatuador de Lupillo Rivera revela cómo eliminó el tatuaje de Belinda.

Tanke Rules, tatuador oficial de El Toro del Corrido, también fue cuestionado por la prensa sobre el controversial ‘blackout’ en la piel de Lupillo.

Una de las preguntas más frecuentes para el tatuador fue la de cuánto cobró por tapar el tatuaje del hermano de Jenni Rivera.

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, expresó el tatuador para nuestro programa Ventaneando.

Tanke Rules sorprendió con su respuesta, pues no cobró ni un solo peso por quitar a Belinda del brazo de su cliente. Sin embargo, el tatuador adquirió popularidad y seguidores en su perfil de Instagram tras trabajar con uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

Tatuador de Lupillo Rivera revela sorprendentes secretos sobre el comentado tatuaje

Tanke Rules ofreció diferentes alternativas a El Toro del Corrido para taparse a Belinda de la piel, pero el cantante optó por cubrir su marca con una peculiar mancha negra.

Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él

Algunos internautas también criticaron la mancha negra del intérprete de Fondo Fondo, pues incluso comentaron que debía removerla por completo.

“Puede que duela un poco más, puede hacerlo mediante láser. Pero a él le gustan mucho los tatuajes, puede que le demos un retoque para taparlo por completo”, expresó el tatuador sobre un posible removimiento de diseño.

Por último, el artista también trascendió que no fue un trabajo fácil remover a Belinda del brazo de Lupillo Rivera.

“No era un tatuaje pequeño, sí estuvo algo mediano, hicimos algunos descansos, pero me tomó como unas tres horas taparlo”, concluyó.

