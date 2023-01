Lupillo Rivera recibe el desprecio de un familiar tras escándalo.

Parece que los problemas entre la familia Rivera no cesan y que al contrario, seguirán por lo menos durante algún tiempo, esto luego de que Juan Rivera hiciera recientes declaraciones sobre la relación que mantiene actualmente con su hermano Lupillo Rivera y donde también aclaró los rumores que había hecho un medio de comunicación sobre el uso del nombre de su hermana Jenni Rivera.

La familia Rivera recuerda a Jenni Rivera a 10 años de su partida.

¿Qué dijo Juan Rivera sobre su relación con Lupillo, su hermano?

Para el programa “La mesa caliente”, Juan Rivera confirmó que la relación con Lupillo es nula y que a pesar de que hay cariño, “hay muchas ofensas, somos egoístas y testarudos. Creo que hay falta de humildad, falta de paciencia y perdón de ambas partes. A mí no me gusta decir que es culpa de alguien más, porque para que haya una pelea tiene que haber dos”.

Además, negó ser él quien daría el primer paso para la reconciliación. Y de manera tajante confesó que seguía molesto, que ahorita no le interesaba y que prefería evitar más problemas.

“Ahorita, no. Ahorita, no me interesa, todavía estoy muy molesto con algo que hizo mi hermano el año pasado y prefiero evitar más problemas. Si mi hermano está bien sin mí, adelante, carnal y si yo estoy bien sin él, pues creo que tengo el derecho también”.

¿Qué dijo sobre la supuesta carta en la que les prohíben mencionar el nombre de su hermana fallecida, Jenni Rivera?

Respecto a la supuesta carta que recibieron en donde les prohibían hablar de Jenni Rivera y que su mamá respondió en su canal de YouTube, ‘El ratón’ expresó que fue un medio ‘x’ el que desató todo, pero que es mentira porque, aunque el nombre de su hermana sea marca registrada, su nombre es público.