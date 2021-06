Lupillo Rivera rompe el silencio sobre disputa por herencia de Jenni Rivera.

El nombre de Lupillo Rivera no deja de estar en boca de todos y mucho menos en los medios de comunicación. Si no fue por su tatuaje, lo es por los escándalos que lo unen a Belinda y a Christian Nodal y, ahora, también por conflictos internos de su familia.

Todo comenzó cuando Johnny Rivera solicitó una auditoría de la herencia de su mamá Jenni Rivera, luego de su tía Rosie Rivera diera a conocer que ya no quería ser la albacea de los bienes.

Esta vez fue Lupillo quien rompió el silencio y habló sobre el conflicto familiar en el programa Ventaneando. Aquí el Toro del Corrido dijo que su responsabilidad como tío es la de apoyar a sus sobrinos.

Te puede interesar: Lupillo Rivera reveló que su intención fue ofender a Christian Nodal.

“Aquí no hay lados, aquí el lado que existe es la realidad, simplemente, aquí no hay tener lados de los sobrinos, ni del lado de los hermanos, aquí existe una realidad... es de que mis sobrinos no tienen papá, no tienen mamá y es mi responsabilidad como tío aconsejarles la vida, no aconsejarles del trabajo, aconsejarles la vida”, apuntó Lupillo en la entrevista.

El cantante sostuvo que “hay que recordar que son cinco niños que andan perdidos”. Pero también le dedicó unas palabras a cada uno de sus sobrinos.

“Felicito mucho a Chiquis por el trabajo que ha hecho y el esfuerzo que ha trabajado y todo lo que ha sobrevivido, Jacqie que quiere cantar y está cantando espectacular, para mi es un orgullo la muchacha, Mike que una vez lo agarraron pintado paredes y ahora es uno de los pintores de paredes más buscado, Jenicka que a cada rato la veo en redes sociales poniéndose maquillaje y Johnny, pues lo felicito porque ya creció, ya no es un niño”, comentó Lupillo.



El cantante subrayó que quiere a todos sus hermanos por igual, pese a que la relación con ellos no es la mejor. “Yo simplemente le digo que lo amo”, afirmó en referencia a su hermano Juan.

También te puede interesar: Lorenzo Méndez pone condiciones para firmar divorcio a Chiquis Rivera.