Lupita D’Alessio dice adiós en el Auditorio con gira “Gracias Tour”.

Me da siempre mucho gusto verte y que estés siempre en los momentos importantes de mi vida, muchísimas gracias por estar acá. Me van a hacer llorar el sábado, no quiero llegar a ese día, tengo que pasar por ahí

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De mucha convicción, de saber lo que me gusta, de hacer lo que me gusta, después de 52/53 años en la música el decir ‘Adiós’ el decir ‘Gracias’ implica, híjole, no hay palabras

-Y, además hablamos de dos palabras, Lupita, que son o deberían de ser muy importantes, en la vida de cada uno de nosotros él ‘Gracias y el Adiós’, llegan en momentos distintos, pero siempre hablan de quienes somos nosotros.

El interior siempre se trabaja día a día, espiritualmente es todos los días, es un proceso y en el proceso me voy a morir

¿Dónde le gustaría despedirse de su público?

-Para ti, este adiós qué significa.

No es adiós, es un ‘Gracias’ y perdón que insista, pero es un gracias, porque es el momento, hay una línea delgada, el momento de irte bien, arriba, sana, estable en todos los sentidos, que me vea bien, que me vea vocalmente bien y que con esa imagen se queden. No me gustaría que me vieran mal, o sea, ya cumplo 70 años el año que entra, creo que es el momento, es el momento de irse ahorita

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Soy una mujer muy frágil, mi mamá decía ‘Eres una muñequita de cristal que si haces así se desmorona completamente’ y sí, me he desmoronado muchas veces

-Te gustaría el zócalo, entonces.