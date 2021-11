Lupita D’Alessio recuerda cómo llegó a trabajar con Ari Borovoy.

Lupita D’Alessio platicó con Pati Chapoy para contar sobre su regreso.

Después de muchos años de lucha, Lupita D’Alessio logró liberar su catálogo de grandes éxitos para poder grabar su álbum en vivo en la Arena Ciudad de México.

“Yo lo he venido orando desde 2007, pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Me acuerdo que me fui a Jerusalén, a Israel, a dejar una carta en la tumba vacía y le dije: ‘es la última vez que yo lo pido, pero tu conoces las peticiones de mi corazón”, recordó la cantante en exclusiva desde su casa para Ventaneando.

‘La Leona Dormida’ asegura que fue Dios quien la puso en el camino de Jack y Ari Borovoy por conducto de Jorge D’Alessio y fue cuestión de una llamada para que formara parte del elenco de BOBO producciones.

“Empezamos nosotros a trabajar en esto y yo creo que el punto importante es la buena voluntad de ambas partes, yo creo que tiene que haber inteligencia para poder lograr algo que yo lo veía imposible”, dijo Lupita.

Lupita D’Alessio lloró de la emoción por grabar su DVD en vivo

