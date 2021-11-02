Ninel Conde ‘dobla las manos’ con Giovanni Medina; pide negociar.

Ninel Conde quiere hacer las pases con su ex para ver a su hijo.

Ninel Conde está dispuesta a buscar a Giovanni Medina para pedirle que le permita ver a su hijo Emmanuel, pero ya sin abogados, ni juzgados de por medio, así lo dijo a su paso por la alfombra roja en la inauguración de un hotel en Tepatitlán, Jalisco, a la que fue invitada por el productor Hugo Mejuto.

Te puede interesar: Adua Basteri lamenta que Luis Miguel no siga buscando a su mamá.

De manera particular, estamos tratando de convencer a su papá que me deje verlo, que lleguemos a un acuerdo. Las condiciones que él quiera, por mi hijo como quiera, donde quiera y a la hora que quiera que me deje ver al niño. Estamos buscando la manera de contactarlo, estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto

Y es que al hablar del reciente cumpleaños del niño, Ninel reveló que ya no convivirá con el menor ni siquiera virtualmente, pues el niño se niega a verla.

No, no, no pude. Lo vi un segundito en las videollamadas, pero ya también me quitaron las videollamadas, entonces sí estoy bastante triste por eso

No puedo dar detalles al respecto por el asunto, porque el niño no quería ya las videollamadas. No te puedo dar detalles, pero lo de siempre. Si sigo platicando, voy a ponerme a chillar, vamos a trabajar

Su respuesta sobre el caso de Larry Ramos

Y así respondió cuando se le preguntó por su pareja Larry Ramos, quien sigue prófugo de la justicia por el fraude de más de 22 millones de dólares que cometió en agravio de más de 200 personas.

También te puede interesar: Julio César Chávez habló de la polémica foto que publicó con Belinda.