Mariana González y Vicente Fernández Jr. hablan de sus planes de boda.

Vicente Fernández Jr. dio un avance de la mejoría de salud de su papá.

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., minimizó las acusaciones de Lidia Arreola sobre que ella estuvo detrás del secuestro y muerte de su hermano Mauricio Arreola, cuando este fue su pareja.

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Todo esto fue mediático, sigo esperando y nadie me ha llamado. Obviamente no se puede porque como ella no lo ha hecho, no podemos

Eso sí, habló de una posible boda y hasta de la llegada de un bebé próximamente fruto del amor entre ella y el hijo de mayor de Vicente Fernández.

Estamos esperando ver la recuperación de Don Vicente, va muy ágil, así que yo creo que el siguiente año veremos todo esto

Vicente Fernández Jr. habla del estado de salud de su padre

Vicente Fernández Jr. confirma la mejoría que ha tenido su padre Don Vicente Fernández, luego de haber salido de terapia intensiva en el hospital donde se encuentra internado desde hace casi 90 días.

Con muchas ganas haciendo sus terapias, sabe muy bien que ya no está en el cuarto, nunca ha perdido la conciencia, sabe que ya no está en terapia intensiva y eso nos da mucha alegría. Nos está dando una gran lección de vida

Y no quiso dar muchos detalles sobre la bioserie de su padre, ni tan poco sobre la estatua ecuestre que prepara el escultor Sergio Garval para develar en el rancho Los Tres Potrillos.

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