Luz Elena González nos contó todo sobre “Amor en el Aire”.

Luz Elena González se integra al equipo de TV Azteca como conductora del próximo reality show “Amor en el Aire”. Luego de que nuestra querida Pati Chapoy anunciara la noticia, la también actriz visitó el foro de Ventaneando para contarnos de viva voz esta buena nueva.

“Muy contenta, emocionada con este proyecto, con todo, porque además es un reality que habla de amor y yo soy una mujer que ama el amor, romántica, soy enamorada del amor, en mis notas siempre hay corazones”.

¿Dónde se grabará Amor en el Aire, el nuevo reality show de TV Azteca?

En nuestro foro de Ventaneando, Luz Elena González reveló que viajará a República Dominicana desde este fin de semana, pues a partir del lunes 6 de febrero comenzará a trabajar en los preparativos del programa que estrenará el próximo 13 de febrero.

“Amor en el Aire” representa un nuevo reto para Luz Elena González, pues implica un cambio de vida y de país, pues dejará a su familia en México los primeros 6 meses.

“Mi hija es súper futbolera, juega en un equipo femenil de fútbol y la verdad es que ella, como quiere ir a las olimpiadas y ganar torneos y ser profesional, pues antes de tomar la decisión de que me acompañe, tenía que ver escuelas, pero sobre todo la de fútbol que era la que más me preocupaba, y veo que hay una escuela del Real Madrid y ella ama el Real Madrid, entonces para el próximo semestre, si Dios quiere”, expresó.

La actriz aseguró que si todo sale bien, los primeros 6 meses los tendría que pasar en República Dominicana sin su familia, pero la segunda mitad del año podrían viajar para acompañarla en lo que resta del proyecto.

¿De qué tratará “Amor en el Aire”?

La dinámica del programa consistirá en 12 parejas, con participantes de diversas edades a partir de los 18 años, donde los hombres vivirán en una casa y las mujeres en otra, irán teniendo citas y se irán encontrando de tal manera que se irán construyendo las relaciones. El público podrá tener a sus favoritos y votar por ellos en eliminatorias y Luz Elena contará con el poder de expulsión, entre sus facultades como conductora, si considera que alguien no va con las reglas.

Comentó que se trata de un nuevo estilo de reality que se podrá ver con toda la familia pero, seguramente, también habrá que ventanear a las y los participantes, vamos a poder conocer lo que platican entre los participantes y sus confesiones de quién le gusta a quién, podremos ver quién es realmente abierto o sincero, quiénes son los más atractivos o el que más pegue tiene, competencias entre ellos.

“El amor está lleno de esos altibajos, pero cuando uno es honesto y tiene ética y ganas de hacer las cosas bien, pues las cosas funcionan, y pues cuando uno no hace las cosas tan bien, pasas estas cosas, que a uno lo balconean”, agregó.

Luz Elena confesó que le gustaría que las relaciones del programa pudieran escalar, de ser posible, hasta el matrimonio.

“La idea es que se enamoren y, si llegan hasta el altar, pues estaremos ahí amadrinando esas bodas, pero la gente sí, sí necesitamos de alguien en la vida”.

Por el momento, Luz Elena todavía no conoce a los participantes, quienes son todos mexicanos y también viajarán hasta República Dominicana para encontrarse con sus próximos amores.

“El amor se trabaja, el amor se cultiva, el amor se cuida, pasamos por diferentes etapas, el amor se va transformando pero cada vez te amas más y te unes más en diferentes etapas”.

¿Cuándo se podrá ver “Amor en el Aire”?

Amor en el Aire se estrenará el próximo lunes 13 de febrero a las 5:00 p.m. por Azteca UNO.

