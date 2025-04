Tras accidente, Luz Elena González revela que tuvo miedo de fracturarse la columna

Una de las razones por las que Venga La Alegría se ha convertido en uno de los programas más vistos al interior del país se debe a la calidad y el carisma de cada uno de sus conductores. Dentro de este apartado destaca Luz Elena González, quien en recientes días, desafortunadamente, tuvo que vivir un delicado momento de salud. Aquí te contamos más detalles al respecto.

Luz Elena González se convirtió en uno de los refuerzos de lujo de Venga La Alegría, por lo que la también actriz ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público prácticamente desde su llegada. En ese sentido, recientemente vivió un delicado momento luego de sufrir una caída en uno de los juegos del programa, hecho que derivó en su miedo de fracturarse la columna.

¿Luz Elena González se fracturó la columna?

Para poner un poco de contexto, vale mencionar que el jueves pasado Luz Elena González perdió el equilibrio y cayó durante una dinámica en Venga La Alegría. El golpe en la espalda fue de consideración, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital; ahí, la actriz se mantuvo en observación y, detalló, tuvo miedo de haberse fracturado la columna, lo anterior considerando que ya tiene 50 años de edad.

“Me pegué muy duro contra uno de los escalones del foro. Me alarmé demasiado ya que, al caer, se escuchó un golpe muy escandaloso al grado de que mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Me dolía mucho la espalda, sobre todo el cuello. Me dio muchísimo miedo haberme fracturado la columna, ¡temí no volver a caminar! Sí estuvo fuerte el accidente”, mencionó nuestra conductora para TV Notas.

¿Cuál es el estado de salud de Luz Elena González?

El especialista reveló que Luz Elena González había tenido una contusión y rectificación en la columna, hecho que se dio luego de que las cervicales de su cuello presionaran los nervios. Afortunadamente para su causa, y pese al miedo que significó, con la ayuda de fisioterapia y más cuidados en su hogar la actriz ha podido salir adelante poco a poco.