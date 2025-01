¡Anda con una lacra! Luz no entiende los gustos de su hermana

Luz no entiende por qué su hermana anda con un tipo que claramente es una lacra. Luz advierte que no permitirá que su hermana vuelva a agredir a su madre; si la hermana de Luz realmente quiere a su hijo, debería estar a su lado y no con un hombre que no vale la pena. Además, le pide a su hermana que se deje de hacer la sufrida y que supere que su hijo no estará con ella.