¡Hijo por hijo! Luz no le devolverá su nieto a su nuera

Luz maldice la hora en que su hijo se fijó en María; por culpa de ella ahora él ya no está. A Luz, lo único que le queda de su hijo, es su nieto y no piensa devolvérselo a su nuera. Luz asegura que por culpa de esa maldita mujer, perdió a su hijo y a su esposo. Advierte que no se lo devolverá para que sienta lo que es perder a un hijo.