Lyn May luce nuevo rostro e impacta al internet. (FOTOS)

Lyn May, es una famosa que a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por ser una mujer muy sensual, sin filtro a la hora de hacer sus declaraciones, pero otro tema que siempre ha llamado la atención de sus fans son sus operaciones.

Sin embargo, durante mucho tiempo la famosa estuvo un poco apartada de sus redes; sin embargo, eso cambió poco, pues en la última publicación de su cuenta oficial de Instagram, dejó sorprendidos a todos y causó mucha controversia.

La nueva apariencia de Lyn May que deja a todos sin palabras.

Y es que, Lyn May aparece con un rostro totalmente rejuvenecido, algo que sus seguidores no dejaron pasar, pues no dudaron en dejar su opinión al respecto en la publicación, donde la actriz colocó las siguientes palabras.

Con mi maquillista adorado

En la foto Lyn May, la actriz sale con una larga cabellera negra, pero no todo quedó así, pues su rostro no es lo único que ha generado gran controversia, ya que, en unas declaraciones, la actriz reveló que las escenas en donde el guión le pedía tener intimidad con el actor Andrés García, en una ocasión no fueron actuadas.

Esto lo hizo en un entrevista para Telemundo, donde Lyn May aseguró que las cosas pasaron de esa forma, porque los mismos directores de la película les habían pedido a ellos que hicieran las cosas con el mayor realismo posible.

Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues lo tienes que hacer, no puedes estar a medias, porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es

Aunque reveló que, en ese tipo de escenas se siente de todo:

