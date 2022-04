VIDEO: Lyn May demostró que Anitta le robó su paso para Envolver.

La vedette mexicana Lyn May, quien brillara en el cine de ficheras de México, volvió a generar polémica tras acusar a Anitta de plagio, pero la cosa no quedó ahí, ya que la actriz de cintas como “Las perfumadas” y “Perro callejero” le mostró a la brasileña cómo se perrea al ritmo de “Envolver”, el nuevo éxito de la cantante carioca.

En días pasados, Lyn May aseguró que Anitta le robó el sensual paso de su tema “Envolver”, el cual se volvió viral y hasta se convirtió en un challenge en TikTok, mismo que diversas celebridades han realizado, como María León, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva y Erika Buenfil.

La vedette no se quedó atrás y se animó a realizar el challenge durante la conferencia de prensa de la Marcha LGBT en la CDMX, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 25 de junio de 2022 bajo el lema “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”.

Frente a los medios de comunicación, Lyn May reveló que siempre le han plagiado sus pasos de baile, sobre todo Anitta: “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”, declaró, al tiempo que se declaró la primera reguetonera mexicana luego de su éxito “La loba”.

Pero la cosa no quedó sólo en palabras, pues aprovechó los reflectores para realizar el famoso paso de Anitta en plena conferencia, demostrando que a sus 62 años todavía tiene el flow y mantiene intacta su sensualidad.

El video le valió que diversos usuarios aplaudieran la hazaña de la vedette mexicana, quien a sus 62 años se atrevió a perrear, pues algunos internautas reconocieron que son más jóvenes y si lo hacen ya no podrían levantarse.