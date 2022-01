Lyn May impacta con su nueva transformación a los 69 años.

Año nuevo y look nuevo, así fue para Lyn May, quien comenzó el año con una transformación que dejó con la boca abierta a sus cientos de seguidores en sus redes sociales a sus 69 años de edad.

La vedette es toda una celebridad en redes sociales como Instagram, donde está a punto de alcanzar los 300 mil seguidores.

Ahí, la actriz reveló que había hecho un cambio radical de look, demostrando que a pesar de su edad aún se adapta a las tendencias de moda.

Lyn May dijo adiós a su larga cabellera negra que tanto la caracterizaba, esta vez se tiñó de rubia ceniza y cortó su melena en un estilo bob, el cual es tendencia este 2022.

Lyn May experimenta con el color de su melena

La actriz ha demostrado que quiere seguir siendo un ícono de la moda, pues durante el año 2021 experimentó con diversos colores de cabello, como el color rosa que presumió en el video de su tema ‘La Loba’.

Desde aquella vez, la actriz mostró quería cambiar su cabellera, pues cada vez menos se le veía con su clásica melena obscura. Esa que la ha caracterizado en toda su vida, como cuando hacía cine de ficheras.

Por el momento no se sabe si esta nueva imagen es para algún proyecto en puerta, pero sí dijo que es un corte que le gustó mucho, pues no lo ha dejado de presumir a sus seguidores en sus redes sociales.

Así, Lyn May demostró nuevamente que no hay edad para hacerse un cambio importante, pues este 2022 lo comenzó con un cambio radical de look a sus 69 años y recibió miles de comentarios y halagos de muchos de sus fieles seguidores.

