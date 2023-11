Lyn May sufrió una aparatosa caída en un programa de televisión

Pese a la aparatosa caída que sufrió recientemente en un programa de televisión, donde una pareja de baile la tiró de cabeza, Lyn May asegura que no ha sufrido estragos severos; sin embargo, no descarta demandar.

Me duele mucho la espalda, me duele la cabeza, pero ando bien, aquí ando trabajando duro. Ya todos los estudios, pero voy bien, fue un luchador, yo creo que fue por envidia, porque como es luchador, dijo ‘me voy hacer famoso tirando a esta vieja’ y me tiró. A lo mejor, estoy preguntando a un abogado

¿Cómo está su familia en Acapulco?

La exvedette, por cierto, reveló cómo se encuentra su familia en Acapulco, tras el paso del huracán Otis.

Yo tengo mucha familia allá, el hermano de mi mamá, que se nos había perdido, ya apareció, mis primas, ya aparecieron. Entonces, ya está todo mejorando, no hay luz, no hay agua, no hay nada de nada. Mi mamá, sí tenía casa en Acapulco, dos casas se cayeron, pero se van arreglar, todo se arregla, mientras haya vida, hay esperanza

Este martes, Lyn May develó en el teatro Fru Fru, una pintura erótica titulada ‘El jardín secreto de Lyn May’, que la muestra completamente desnuda. Además, en ese icónico teatro, recordó los encuentros amorosos que Irma Serrano tuvo con Andrés García.

