Sylvia Pasquel está fuera de peligro y recuperándose en su casa

Tras el comunicado que Sylvia Pasquel emitió en redes sociales, sobre su estado de salud, su hermana Mary Paz Banquells, confirmó que la actriz ya se encuentra en su casa, después de haber sido hospitalizada por una trombosis, resultado de la lesión que sufrió en una pierna al caerse en Turquía. Accidente que le impidió asistir a la boda de su nieta Michelle Salas, en Italia, el pasado 14 de octubre.

Está muy bien, gracias a Dios, está en su casa y está muy bien. Ella está muy bien físicamente, ayer estuve con ella, sí, claro, ayer estuvimos toda la tarde con ella, toda mi familia y ahí estuvimos, está de muy buen humor, está muy tranquila, está su casa ya, gracias a Dios, todo está muy bien

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Sobre lo difícil que ha sido este último mes para Sylvia Pasquel, por no haber podido estar en la boda de su nieta, luego de sufrir el impacto del huracán Otis en su casa de Acapulco y su reciente hospitalización, Mary Paz comentó:

Este mes no fue el suyo, pero gracias a Dios ya está bien, está en su casa y ya ella mandó un comunicado y yo creo que ya cuando se sienta bien, completamente al cien por ciento, ella sabrá. Imagínate el sustote, pero bueno, gracias a Dios en Turquía estuvo muy bien y no estaba sola y ya regresó, bueno, desafortunadamente se le cruzó el huracán, también, entonces como les digo es una serie de eventos desafortunados que se le fueron juntando

¿Cómo quedó la casa de Sylvia Pasquel en Acapulco?

Y comentó que los daños en la casa de su hermana en Acapulco, están siendo atendidos por una persona de confianza.

Tiene una persona que le está ayudando, es de toda su confianza, fue desde aquí y le está ayudando a rehacer su casa

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Mary Paz Banquells, acudió al estreno de la segunda temporada de la obra ‘Amor Sin Barreras’ de Gerardo Quiroz en el Teatro Centenario de la Ciudad de México.

