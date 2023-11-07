Alicia Villarreal escribió canción para Luis Miguel hace 25 años

Este es un pequeño fragmento de la canción titulada, ‘Por No Saber De Ti’, que Alicia Villarreal le escribió hace 25 años, nada más y nada menos que para Luis Miguel, tema que por cierto, él jamás quiso grabar.

Yo escribí una canción para Luis Miguel y se la mandamos, esta canción se llama ‘Por No Saber De Ti’, a mí me hubiera encantado en esa época, cuando la escribí, te hablo de 1998, me hubiera gustado escuchar a Luis Miguel, hablando de una canción muy romántica

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Me dijeron que no cantaba otros autores que no fueran los que ya tenía. Yo, no me siento mal cuando me dicen que no, yo ya estoy acostumbrada

¿Cómo va la denuncia de su hija por abuso sexual?

En otros temas, así reaccionó cuando se le cuestionó en qué estatus se encuentra la denuncia que realizó su hija Melanie Carmona, por abuso sexual a manos de un familiar.

Pues su papá le puso mucha energía y luego, no sé cómo quedaron las cosas. Ella está bien, ella es una niña que me da mucho orgullo, que sabe entenderse, no estaba con su mamá, su mamá andaba con sus hermanos, sus hermanos estaban en una competencia de básquetbol y me da mucho orgullo que mi hija, sea esa persona la cual se puede defender, ella sola

¿Cuándo arranca su próxima gira?

En conferencia de prensa, en la casa del Indio Fernández, Alicia presentó su nuevo sencillo y anunció el arranque de su gira, donde todo comenzó, ahí refrendó que le gustaría que su hija Melanie Carmona, le diera vida en su bioserie.

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