Mamá de Poncho de Nigris le ruega a Adrián Marcelo para que la entreviste y le pague

Uno de los creadores de contenido más polémicos y controvertidos del momento es Adrián Marcelo , quien en los últimos se robó los reflectores gracias a la entrevista que le realizó a Crista Montes, madre de Gala Montes. Sin embargo, se ha dado a conocer que la madre de Poncho de Nigris le rogó a Marcelo para que la entreviste, pues al parecer la relación con su hijo no es la mejor.

Hace unos días les compartimos que Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala Montes, en la entrevista la señora reveló diversas cosas sobre sus hijas y se especuló que Gala podría demandarlos.

Aunque no se sabe con exactitud la cantidad que Adrián Marcelo le pagó a la madre de Gala Montes, se especula que fue una cifra cercana a los 500 mil pesos. Sin duda la entrevista fu un boom, incluso presumió el detalle de sus ganancias en redes sociales.

¿La madre de Poncho de Nigris quiere que Adrián Marcelo la entreviste?

En un giro inesperado, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, le solicitó públicamente a Adrián Marcelo una entrevista para compartir información privada sobre su hijo a cambio de una compensación económica, argumentando que necesita los recursos para costear el ingreso de su esposo a un asilo de lujo, así lo dio a conocer un medio en Monterrey.

La petición de la madre de Poncho de Nigris surgió tras la reciente entrevista de Marcelo con Crista Montes, en la que se abordaron temas delicados relacionados con sus hijas Gala y Beba Montes.

¿Qué dijo la madre de Poncho de Nigris? Durante una entrevista con una televisora de Monterrey, la madre de Poncho de Nigris le hizo un llamado a Adrián Marcelo para que la considere como su próxima invitada.

“Mi esposo ya me autorizó la entrevista y lo más que puedas pagar para que el señor esté bien feliz y se vaya a un asilo muy elegante”, declaró entre risas Leticia Guajardo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, las declaraciones de la madre de Poncho de Nigris no pasaron desapercibidas en redes sociales donde la criticaron duramente, acusándola de querer lucrar con la vida de su hijo.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris?

Por su parte, Poncho de Nigris lanzó un contundente mensaje al conductor, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de involucrarse en asuntos de su familia.

“Espero que conmigo no le juegue a esas mamadas, que yo no soy igual que Gala ni que Arath. Conmigo sí se te aparece el diablo, ni se te ocurra jugar con eso. Sobre aviso no hay engaño. Me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”.