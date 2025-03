Poncho de Nigris amenaza a Adrián Marcelo y destroza a mamá de Gala Montes por entrevista

Un tema que ha causado bastante revuelo a lo largo de la semana fue la entrevista que Crista Montes, mamá de Gala Montes , le concedió a Adrián Marcelo , quien es archirrival de la también cantante. Al respecto, se pronunció Poncho de Nigris.

¿Qué dijo la madre de Gala Montes?

Como mencionamos anteriormente, la entrevista ya se llevó a cabo. Esto quedó evidenciado con la fotografía que Crista Montes compartió en Instagram junto a Adrián Marcelo y que acompañó con el texto: “No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”.

¿Cuál fue la reacción de Gala Montes? Después de que Crista Montes, su madre, aceptara la entrevista con Adrián Marcelo, Gala Montes recurrió a sus redes sociales para, supuestamente, enviarle un mensaje a su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes compartió una serie de fotografías, mismas que acompañó con el tema “Ni Parientes Somos”, interpretado por Los Tigres del Norte.

Además de eso, la también cantante escribió un fragmento de la canción: “Es cierto que me duele, que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”

¿Qué dijo Poncho de Nigris al respecto?

En medio de la polémica, el también controvertido conductor y creador de contenido, Poncho de Nigris, quien también ha estado envuelto en controversia por no querer celebrarle sus XV años a su hija Ivanna, se pronunció.

A través de su cuenta de X, Poncho De Nigris aseguró que lo que hizo Crista Montes es lo peor que un padre le puede hacer a un hijo: “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo”.

“Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mier… y por dinero. Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mama… que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, amenazó Poncho de Nigris a Adrián Marcelo.

“Mamás o papás así de muy lejos. Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así. Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal. SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO (y no es amenaza, es aviso)”, finalizó.