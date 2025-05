Madres de los integrantes de Grupo Fugitivo se pronuncian tras confirmar que están muertos

En días pasados les informamos sobre la desaparición de los integrantes del Grupo Fugitivo, quienes fueron vistos por última vez el pasado domingo 25 de mayo luego de acudir a un show privado en Reynosa, Tamaulipas.

Sin embargo, el día de ayer su desaparición tuvo un desenlace trágico, pues las autoridades mexicanas confirmaron el asesinato de los cinco integrantes, presuntamente a manos de sicarios de un cártel.

¿Qué se sabe sobre su muerte? La noche del domingo 25 de mayo, los integrantes de Grupo Fugitivo —Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales— llegaron a la colonia Riberas del Río, en Reynosa. Iban a tocar en un evento privado, pero no volvieron.

Según las investigaciones preliminares, la agrupación fue secuestrada cuando se dirigían a otra presentación: “Se trasladaban a bordo de una camioneta a un evento privado en la ciudad Reynosa en Tamaulipas para el que habían sido contratados previamente”. De acuerdo con videos de las cámaras de seguridad y el rastreo de señales celulares, la Fiscalía estableció que posteriormente fueron llevados a un lote en la colonia Aquiles Serdán

Los cuerpos de los integrantes del Grupo Fugitivo fueron hallados calcinados en un predio apartado de Reynosa que está siendo inspeccionado para determinar “las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical”, dijo el fiscal regional, Irving Barrios, en rueda de prensa.

La mañana de ayer jueves, autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de cinco cadáveres, pero fue hasta más tarde cuando confirmaron que los cuerpos correspondían a los de los integrantes desaparecidos. Tras un operativo detuvieron a nueve sujetos considerados responsables de la ejecución de los músicos.

¿Qué dijeron sus familiares?

A pesar de que la Fiscalía de Tamaulipas confirmó el asesinato de todos los integrantes del Grupo Fugitivo, los familiares de los músicos negaron la versión de las autoridades.

“La Fiscalía de Tamaulipas dice que es verdad que ya los encontraron. Ellos con nosotros no se han manifestado, no nos han dicho nada. Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos. Y no es cierto, no encontraron cuerpos”, señaló la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio en una transmisión en vivo de redes sociales y agregó que “¿por qué la Fiscalía dice que mi hijo está muerto? No saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo hemos visto”.

Claudia Garza, hermana de Víctor Manuel Garza, aseguró que la Fiscalía no los ha llamado: “A nosotros como familia no se nos ha informado nada. Seguimos en espera. Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir en la búsqueda”.

“Mi niño seguimos buscándote a ti y a los muchachos GRUPO FUGITIVO. Estamos orando por ustedes y seguimos con recorridos de búsqueda”, agregó.