Maestro crea cumbia para alumnos reprobados como motivación. (VIDEO)

La vida de un estudiante en ocasiones puede ser un poco complicada, sobre todo por los exámenes y las calificaciones que generan un gran estrés.

Sin embargo, la presión puede disminuir gracias a los profesores, tal es el caso de uno que en vez de regañar a sus alumnos, decidió hacerles una cumbia y publicarla en redes sociales para motivarlos a estudiar.

A través de la plataforma TikTok, el usuario @profejuanji decidió cambiar la letra de la cumbia Tus jefes no me quieren de Grupo Ensamble para hacer una divertida versión sobre sus alumnos que reprobaron, incluso en la letra les menciona que no se pongan tristes y se pongan a estudiar.

La graciosa cumbia del maestro

Con frases muy peculiares y una gran sonrisa sobre el ritmo de la cumbia, el maestro anuncia a sus alumnos que acaban de reprobar que tendrán que enfrentarse a un extra y que “ojalá no te pegue tu mamá".

En la creativa letra de la cumbia, el maestro hace una burla a los alumnos que no hacen sus deberes por las distracciones de las redes y videojuegos.

El video del profesor cantando un remix de la famosa cumbia se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones en TikTok, así como la simpatía de cientos de jóvenes alumnos.