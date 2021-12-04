Se hace decenas de operaciones para parecer muñeca; la rompe en TikTok.

Para una influencer ya se hizo obsesión querer ser una Bratz viviente, tanto que ya le hicieron decenas de operaciones y está dispuesta a lo que sea con tal de lograr su cometido.

Andrea Ivanova, una influencer originaria de Bulgaria, se ha vuelto viral gracias a las operaciones a las que se ha sometido para parecerse al famoso juguete.

Bratz es una marca de muñecas my famosas en el mercado porque son muy glamorosas y se caracterizan por estar maquilladas y vestir a la moda.

Actualmente, Andrea Ivanova tiene 24 años y casi 10 mil seguidores en sus redes sociales, donde presume sus cirugías plásticas con el objetivo de ser un clon de la famosa muñeca.

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Las cirugías de la influencer

Según una entrevista al diario británico The Sun, Ivanova hace poco se hizo una cirugía en el rostro para darle forma a su barbilla y afilar su mandíbula.

Además, dijo que próximamente se hará otra intervención quirúrgica para agrandar sus pómulos e irse pareciendo cada vez más a una Bratz.

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