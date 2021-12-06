Se vuelve famosa tras batear a pretendiente en partido de futbol.

Actualmente, para encontrar el amor puedes estar en cualquier sitio, tal es caso de unos jóvenes que se convirtieron en la sensación gracias a un video.

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En la grabación se muestra el momento en el que un joven intenta ligar en un partido del Club Tigres; sin embargo las cosas no salieron como esperaba, pues en la cámara capta el hartazgo de ella.

Por medio de la plataforma de Twitter, el video se viralizó y hasta el momento ha alcanzado más de 700 mil reproducciones, como era de esperarse los internautas han tenido todo tipo de reacciones entre quienes piensan que el joven que intentó ligar es un soldado caído, y otros que opinan que la joven tenía razón en mostrar hartazgo.

Can't believe how viral this went and how quickly! Over 290,000 views so far is insane. Was actually chatting to the girl in the video today after she saw this. She'd asked a question about a player and he wouldn't tell her the answer. That's why she rolled her eyes 😆 https://t.co/pTghYfIyp9 — AFTN (@aftncanada) December 3, 2021

Los hechos sucedieron el pasado miércoles 1 de diciembre durante el encuentro del Club Tigres con el equipo del León.

A través de Twitter se ha viralizado un video que muestra a un joven intentando ligar en el partido de Club Tigres contra León, pero fallando terriblemente.

Esto, luego de que la chica con la que conversaba mostrará su hartazgo al voltear la mirada, lo que no sabían es que todo el momento incómodo, quedó capturado.

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