Maestro se disfraza del dibujo que le hizo una alumna antes de morir.

Un maestro puede llegar a convivir tanto en las aulas con sus alumnos que se encariña, los vuelve parte de su familia y se sensibiliza. Esto último sucedió con un profesor que rindió un homenaje a una pequeña que recién había fallecido, usando un disfraz con un dibujo que ella le hizo.

Fue por medio de su cuenta de Facebook, donde el educador Iván de Luna compartió la imagen de su creativo atuendo de Halloween, a manera de homenaje a la alumna que lo pintó con todo y su gorra.

Fue hace 3 años que la pequeña ‘Ale’ se acercó al profesor para decirle: “Te hice un dibujo, te lo regalo” y luego ella murió.

“Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí”, puso el maestro como pie de foto.

El maestro era muy querido por su alumna

Según contó el maestro, su alumna siempre llegaba, se sentaba a su lado y le hacía la plática. Ella falleció cuando tenía 6 años en un accidente automovilístico junto con otros familiares.

Para rendire un homenaje póstumo, el profesor usó el disfraz de dibujo con atuendo blanco y bordes en color negro.

