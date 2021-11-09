Construyen un salón de fiestas en un poste de luz. (FOTOS)

Como México no hay dos, y como prueba de lo anterior, un inusual salón de fiestas llega para adornar las calles aztecas por su peculiar forma y posición.

En la calle de Pataguas 77, La Perla Nezahualcóyotl.



Un trabajador de la CFE construyó sobre un poste de luz, un mini salón de fiestas.



¡Esos son huevos! 😂 pic.twitter.com/EGqqoK487K — TUXS EL MUÑECO FEO, EL TERROR PARA LOS CUATES.. (@di_tux) November 8, 2021

Se trata de un saloncito de fiestas con forma de carrusel ubicado arriba de un poste de luz. El mini recinto fue decorado con globos, además de que sobresalen sus paredes pintadas en tonalidad roja y detalles dorados.

El salón se encuentra ubicado en la calle de Pataguas 77, en la colonia La Perla en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Se desconoce quién fue el creador de la singular arquitectura, misma que se viralizó en todas las plataformas digitales.

Por lo pronto, el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró el saloncito debido a que no fue autorizado por las autoridades.

El salón está hecho de metal, no tiene ventanas y conecta con una casa contigua, por lo que facilita su acceso desde las alturas.

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Decenas de internautas reaccionan al ingenio mexicano

Más de una persona quedó asombrada por el saloncito de fiestas en plenas calles del Estado de México, por lo que no dudaron en reaccionar con divertidas frases.

“Como México no hay dos”, “Imagínate vivir en Alemania y perderte de esto” y “Está en un punto discreto”, escribieron hombres y mujeres en Twitter.

Otras personas no creían en la audacia de la persona que construyó el carrusel de fiestas, pero recientes fotos de Facebook mostraron que las autoridades llegaron al lugar de los hechos para investigar.

En Google Maps también se puede ver cómo las construcciones del saloncito arrancaron en abril de 2021.

Y aunque el recinto ya fue retirado de la calle de Pataguas, no se sabe si alcanzó a ser habitado por uno que otro cumpleañero dispuesto a celebrar desde las alturas.

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