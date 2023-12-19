Magda Rodríguez se ha comunicado desde el más allá con su hermana

Fue en 2020 cuando la productora Magda Rodríguez dejó de existir, sin embargo, no ha dejado de hacerse presente. Tal fue el caso de Andrea Rodríguez, su hermana, quien confesó que Magda se ha comunicado con ella por dos medios: mediante libros, pues ha encontrado frases clave en libros que ha leído, la segunda es por medio de una vela