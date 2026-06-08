Noche de sorpresas en MasterChef 24/7: la doble eliminación sacude la competencia

La más reciente emisión de MasterChef 24/7 estuvo llena de emociones y momentos inesperados. Los exparticipantes Arturo López Gavito, Roy Padilla y Doña Clarita regresaron para apoyar a los concursantes en un reto de cocina. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue la doble eliminación. Arturo y Lula fueron quienes se unen a la lista de participantes que consluyen su sueño dentro de la cocina más famosa de México.