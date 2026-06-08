Ventaneando | Programa completo 8 de junio de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de 8 de junio. Tenemos toda la información sobre la ruotura entre Kenia Os y Peso Pluma, la revelación de Arturo Carmona que no le gustó a su hija Melanie además, las sorprendes declaraciones de Lupillo Rivera y sus planes familiares.