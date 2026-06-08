¿Lupillo Rivera quiere volver a ser papá? El cantante revela sus planes junto a su nueva pareja

Lupillo Rivera sorprendió al hablar sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre junto a su actual pareja, Taina. Aunque reconoció que anteriormente se sometió a una vasectomía, el intérprete dejó abierta la puerta a revertir el procedimiento para cumplir el deseo de tener hijos con ella. Por su parte, Taina aseguró que el cantante se ha convertido en una figura paterna para su hijo.