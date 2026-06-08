¿Lupillo Rivera quiere volver a ser papá? El cantante revela sus planes junto a su nueva pareja
El romance entre Lupillo Rivera y Taina atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto que el cantante ya contempla la posibilidad de agrandar la familia.
Lupillo Rivera sorprendió al hablar sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre junto a su actual pareja, Taina. Aunque reconoció que anteriormente se sometió a una vasectomía, el intérprete dejó abierta la puerta a revertir el procedimiento para cumplir el deseo de tener hijos con ella. Por su parte, Taina aseguró que el cantante se ha convertido en una figura paterna para su hijo.