La Dinastía Elizalde revive a Valentín con un emotivo holograma y conmueve a su madre hasta las lágrimas

El inicio de la gira de la Dinastía Elizalde quedó marcado por un homenaje inolvidable a Valentín Elizalde y a Everardo Elizalde. Gracias a la tecnología, los asistentes pudieron ver y escuchar nuevamente al llamado “Gallo de Oro” mediante un holograma que interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas y dirigió un emotivo mensaje a sus seguidores. El momento conmovió especialmente a Camila Valencia, quien no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo “regresar” al escenario casi dos décadas después de su fallecimiento