Uno a Uno: "¡Yo no soy quedabién!”, Nash enfrenta a Lula tras su salida de MasterChef 24/7

Platicamos Uno a Uno con Lula y Arturo, los recientes eliminados de MasterChef 24/7, y con Nash. Luego de que Lula compartiera los retos que no logró superar en la cocina más famosa de México, Nash dio pie a una reconciliación con Lula por los conflictos dentro del Mundo MasterChef 24/7. ¿Lograron limar asperezas? ¡Ojo a los planes que reveló Arturo después de su paso por MasterChef 24/7!