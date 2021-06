¿Maite Perroni causó la separación entre Claudia Martín y Andrés Tovar?

Hay rumores de que la separación de Claudia Martín y Andrés Tovar tiene nombre y apellido, Maite Perroni. ¡Te contamos la aclaración!

Luego de que Claudia Martín y Andrés Tovar dieran a conocer su separación, comenzaron los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Tovar, ¡y el nombre de Maite Perroni sonó mucho! ¿Hay o no relación ahí? Ventaneando pudo platicar con el primo de Maite, Pablo Perroni, te contamos lo que dijo.

Claudia Martín y Andrés Tovar se separan y hay rumores que la razón es Maite Perroni.

Hace unos días Claudia Martín y Andrés Tovar anunciaron su separación y la revista TV Notas comenzó el rumor de que el rompimiento tenía nombre y apellido, Maite Perroni. Pues recordemos que días antes, la ex-integrante de RBD también anunció su separación de Koko Stambuk luego de más de siete años de relación.

La revista dijo que Maite tenía meses engañando a su pareja con un hombre casado, Andrés Tovar, quien estaba casado desde 2019 con la actriz Claudia Martín. Según la revista, una amiga de Claudia les confirmó que la actriz los cachó y por eso decidió terminar su relación con el productor.

Pablo Perroni habló sobre su prima y el escándalo de Claudia Martin y Andrés Tovar.

En exclusiva para Ventaneando, Pablo Perroni fue cuestionado sobre su prima, ¡pero el actor no tenía idea! Comentó que no sabía nada al respecto, no sabía si era verdad o mentira, así que no podía dar una declaración. Pero, lo que fuera, sin duda apoyaría a Maite, pues es su sangre, es su familia y la respeta y quiere mucho.

En Ventaneando no se ha afirmado y negado el motivo de la separación de Claudia y Andrés, pues no hay nada seguro, pero mantendremos informada a nuestra audiencia en cuanto haya más detalles.

