Hijo de Juan Gabriel continúa en la polémica tras golpear a su mamá.

La denuncia por violencia familiar a la que Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo de Juan Gabriel, se hizo acreedor el pasado 2 de noviembre, luego de haber agredido a su hermano Jean, a su cuñada, y a su mamá Laura Salas, sigue vigente.

Esta mañana, se celebró una audiencia más en torno al caso y aunque Joan no estuvo presente, fue su abogada Susan, la que acudió a la corte de Miami para solicitar a la jueza del caso una prórroga con el fin de entrevistar tanto a las presuntas víctimas como a los policías que acudieron al llamado del 911 el día del altercado, pues según dice, hasta ahora no ha podido contactarlos.

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Jean Aguilera y su novia también estuvieron en la audiencia

Vía remota, también atendieron la audiencia el propio Jean Aguilera y su novia, quien con semblante desconcertado y algo desesperada, pidió a la jueza que restringiera la cobertura de la prensa, petición que fue rechazada tanto de manera escrita como oral.

Por cierto, que minutos más tarde, Jean Gabriel apareció a cuadro en la audiencia, intentando llamar la atención de la jueza sin éxito alguno.

Sin percatarse de la intervención de Jean, la juez continuó con su jornada, mientras que él desapareció de la pantalla.

Será hasta el próximo 1 de abril, cuando los involucrados vuelvan a verse en la corte. Se espera que para entonces, tanto Joan, Jean, la cuñada y Laura Salas, atiendan puntuales el llamado de las autoridades para dar curso al caso que ha puesto a la familia de Juan Gabriel en el ojo del huracán.

Recuérdese que el incidente, ocurrido en la casa familiar a la que Joan Gabriel llegó intoxicado, lo llevó a ser arrestado y a tener que pagar una fianza de 2 mil dólares, gracias a la cual, ahora puede enfrentar su juicio en libertad.

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