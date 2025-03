Como bien sabemos, Majo Aguilar es una de las artistas que, comparada con su prima Ángela Aguilar , muy pocas veces se ve envuelta en polémicas. Sin embargo, en esta ocasión su nombre ha dado de qué hablar. Y es que, recientemente fue señalada por dejar plantados a sus fans. Dicha situación generó gran controversia y un sinfín críticas en redes sociales en contra de Majo, por lo que la hija de Antonio Aguilar Jr., salió a aclarar la situación.

¿Por qué señalan a Majo Aguilar de dejar plantados a sus fans?

Para poner un poco de contexto, es importante mencionarte que, con tan solo pocas horas de anticipación, Majo Aguilar tuvo que cancelar un concierto programado para el pasado viernes 28 de marzo en Atlatlahucan, Morelos. Pero la situación escaló cuando ese mismo día, la intérprete de “Piel Azteca”, “Me Vas A Llorar” y “Cuando Hablo de Ti”, apareció en el concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como invitada especial.

En este sentido, su cuenta de Instagram se llenó de muchos comentarios en su contra: “Dejaste plantados a tus fans de Morelos”, “Qué poco profesionalismo de tu parte” y “Falta de compromiso, tan bien que ibas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su más reciente publicación.

Majo Aguilar responde tras ser señalada por dejar plantados a sus fans

Por lo anterior, a través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok (@majoaguilaroficial), Majo Aguilar salió a aclarar la razón del por la que no pudo presentarse como se tenía previsto: “Mi gente linda, cómo están”, comenzó su video. “Le voy a platicar qué pasó ayer en Atlatlahucan. La verdad es que no quería hacer nada grande porque entiendo que a veces pueden haber errores y el día de ayer lo que pasó fue un error de logística, no de nuestra cuenta, sino de la organización”, dijo.

De acuerdo con sus declaraciones, el escenario donde se iba a presentar no estaba completo: “Mi presentación era a las 11, a las 10 de la noche había lo que le dicen la carcasa del escarnio”. Además, mencionó que faltaban micrófonos, consolas, monitora y “todo lo que se necesita para que yo me suba a cantar”.

A pesar de que Majo estuvo presionando para que se lograra el evento, la organización no pudo hacer nada al respecto: “Más o menos calculando, yéndonos bajitos, yo iba a terminar empezando a la una más o menos, porque se tenían que hacer muchas pruebas, muchos chequeos, no era ni siquiera seguro, ni para mí, ni para ustedes, explicó, y finalmente puntualizó que nunca dejaría a sus fans planeados: “Nunca voy a cancelar un show por ir a hacer otro evento”.