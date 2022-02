En exclusiva, Maluma revela si le gustaría casarse. (VIDEO)

EXCLUSIVA. Maluma nos contó su experiencia en su debut en el cine.

Reconociendo que se enamora muy fácil, Maluma asegura que sí le gustaría casarse algún dia, pues le gustaría que fuera en una ceremonia sencilla en una isla, pero eso sí, rodeado de sus amigos y familiares más cercanos.

“Claro, no sé si un matrimonio extravagante en una iglesia frente de todo el mundo, no sé si lo haga así la verdad, pero de pronto algún ritual chévere por ahí con mi familia, con mis amigos, en una isla, no sé, de pronto algo por ahí sí me suena”, aseguró el intérprete.

Maluma dijo que a sus 28 años de edad ya siente que sentó cabeza y se encuentra muy feliz por ser quien es, disfrutando los momentos personales y de su carrera en plenitud.

Maluma se sintió nervioso al actuar con Owen Wilson

En cuanto a su gran debut en el cine con ‘Marry Me’, Maluma admitió que se sintió más nervioso al actuar con Owen Wilson que besar a JLO.

“Muy nervioso, pero con Jennifer no tanto, ya habíamos trabajado en el estudio, entonces hay muy buena química, pero había una escena con Owen Wilson, la primera vez que lo conocí donde le tuve que mentar la madre en la primera escena, ni siquiera me había presentado con él y ese fue un momento donde me puse muy nervioso”, reconoció.

Respecto a la publicación en sus redes sociales en la que demostró a sus detractores que estaba cumpliendo uno de sus sueños, Maluma se volvió a pronunciar.

“Pa’ que no buleen a las personas cuando tienen los sueños, mira que eso pasa muy seguido, que la gente no cree en ti o hay personas que ni siquiera creen en ellos mismos, creo que ese era el mensaje principal del post”, aseguró el cantante colombiano.

