Mamá de Belinda publica polémico mensaje tras boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La reciente boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal generó un sinfín de rumores y especulaciones, atrayendo la atención de sus fans, pero también de aquellos personajes involucrados en su pasado. Tal es el caso de la mamá de Belinda , quien recientemente sorprendió a propios y extraños con un polémico mensaje que publicó en sus redes sociales.

El nombre de Julieta Emilia Cazzuchelli ha sido uno de los más sonados después de que Christian Nodal contrajera matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, pero también el de Belinda, quien hace días explotó contra los medios de comunicación que intentaron preguntarle sobre la “boda del año”.

Belinda publicó polémico mensaje en redes con indirecta ¿a Nodal? [VIDEO] A través de su Instagram, Belinda publicó el mensaje que poco después terminó eliminando de su cuenta.

¿La mamá de Belinda le envió una indirecta a Christian Nodal?

Belinda Schull, madre de la intérprete de “Sapito”, “Luz Sin Gravedad”, “Boba Niña Nice” y “300 Noches”, entre otras, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un controvertido mensaje que fue interpretado como una indirecta para la reciente boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Belinda Schull, de 59 años de edad, publicó la frase: “El que hace lo que siente, gana aunque pierda”. Esta publicación fue interpretada por los fans de Belinda como un mensaje de apoyo a su hija, sugiriendo que, como dicen los haters de Nodal, “quien se quede con él, pierde”.

Este texto se atribuye al discurso de Ángela Aguilar en los Premios Juventud, donde, sonriendo, declaró que “había ganado” a pesar de no haber recibido el premio por el que competía.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? La publicación de Belinda Schull generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos mostraron su apoyo para la madre de la cantante, mientras que otros aseguraron que estaba dolida porque Nodal era su “minita de oro”.

“Les dolió que se les fue el dinerito de Nodal”, “Pues claro que perdió ella y su hija Belinda se la pasaban sacándole dinero a Nodal”, “Bueno, ella se las cantó y está muy bien”, “Aún les duele porque Nodal era el que se los llevaba de vacaciones siempre”, “Qué se puede esperar, ahí está el ejemplo, por eso la hijita”, “Ya que lo superen, él ya lo superó hace rato” y “Señoras ardidas se les fue su minita de oro”, fueron algunos de los comentarios.

¿Christian Nodal y la mamá de Belinda tuvieron diferencias? Cabe recordar que, meses después del rompimiento entre Belinda y Christian Nodal, la madre de Beli se enfrascó en una discusión con Nodal en redes sociales, lo que provocó que el sonorense dejara entrever que los padres de la cantante española la explotaban y vivían a costa de ella.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, dijo Nodal.