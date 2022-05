Christian Nodal exhibe a mamá de Belinda tras ser llamado “naco”.

Doña Belinda Schüll, madre de Belinda, encendió las alarmas hace unos días, luego de celebrar con emojis de aplausos a una fanática que llamó “naco” a Christian Nodal.

Sin embargo, el cantante sonorense no se quedó callado, pues esta misma mañana tomó sus redes sociales oficiales para mandar este contundente mensaje a su exsuegra.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el sonorense en su cuenta de Twitter.

La contestación de Christian Nodal también estuvo acompañada de una captura de pantalla de WhatsApp, donde supuestamente la intérprete de Bella Traición le habría pedido dinero al sonorense para arreglarse los dientes.

La pelea de Christian Nodal y Belinda

En la misma captura de pantalla se puede ver la desgastada relación sentimental entre Christian Nodal y Belinda, pues mensajes como “me has destruido la vida” o “sabía que me ibas a dejar sola” salen a la luz.

Recordemos que esta es una de las pocas veces que Christian Nodal ha hablado de su separación de Belinda, pues se había mantenido hermético ante la situación desde inicios de 2022.

Fue en febrero de este mismo año, donde los excoaches de La Voz anunciaron su separación con mensajes en sus historias de Instagram, aunque no revelaron las verdaderas causas de la misma.

Por el momento, Belinda se encuentra en España promocionando la serie Bienvenidos a Edén, pero se espera que reaccione a los mensajes de su ex a su mamá Doña Belinda Schüll en las siguientes horas.

