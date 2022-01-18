FOTOS | Evaluna duerme con el enemigo ¡su mamá reveló un gran secreto!

La familia Montaner cuenta los días para darle la bienvenida al bebé de Evaluna y Camilo , y tal ha sido la emoción de la llegada de Índigo que la madre de la actriz, Marlene Rodríguez reveló por error el sexo de su nieto a un programa de espectáculos argentino.

Esto sucedió cuando reveló que la línea de ropa orgánica para bebé que ha creado ha sido inspirada en el embarazo de su hija.

“Como Eva está en estado, pensé '¿cómo me gustaría que se vistiera ella?’... ay, se me escapó”, dijo la matriarca de la dinastía Montaner, quien para ‘lavar’ su error explicó: “Bueno, puede ser que sea una niña”.

Cabe recordar que este tipo de resbalones no son nuevos por parte de los abuelos, ya que hace unos meses, Ricardo Montaner reveló la fecha de nacimiento de Índigo: “Yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta, en el mes de abril”.

Pese a las indiscreciones de los abuelos, ni Evaluna, ni Camilo se han mostrado molestos, al contrario, siguen guardando en ‘secreto’ el sexo de su bebé para sorprender así a sus seguidores.

Fue pasado 13 de octubre del 2021, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry gritaron a los ‘cuatro vientos’ que serían padres de Índigo, una noticia que llenó de felicidad a la pareja, pues previo al embarazo los doctores le habían pronosticado que sería imposible convertirse en mamá, así lo expresó la cantante En el podcast ‘En La Sala with Evaluna’.