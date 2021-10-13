FOTOS |¡Evaluna y Camilo serán papás! Esta fue la reacción de los Montaner

Una de las parejas más estables y lindas del medio del espectáculo dio una noticia increíble, ¡serán papás! Sí, ¡estamos hablando de Evaluna y Camilo! Te contamos los detalles, checa todas las fotos AQUÍ.

Evaluna está embarazada, ¡ella y Camilo serán papás!

Evaluna Montaner y Camilo, se han convertido en una de nuestras parejas favoritas desde hace algunos años, y es que nos han contado su historia de amor con sus canciones, videos y a través de sus redes sociales, ¡y son maravillosos juntos!

Desde hace varios días, ambos cantantes estaban anunciando el video de su nuevo sencillo juntos "Índigo”, no se había especulado nada, pues aunque había mucha insistencia para que todos estuvieran atentos al estreno del video, parecía publicidad normal, como con todos los demás videos o sencillos, ¡pero resultó que no! Esta vez era todavía más especial, pues con él anunciaban la llegada de un nuevo miembro de la tribu, ¡su primer hijo! Luego de los mil rumores durante toda su relación, ahora sí es real, ¡Evaluna está embarazada!

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“Porque llegó a mi vida el amor de mi vida”... Dice la canción y muchos pensaban que era una declaración más de amor entre ellos, pero no era así, era una declaración de amor al niño o niña que Evaluna tiene en su vientre. Casi para finalizar la canción, dice: “Y es que lo bueno toma tiempo a veces yo tuve que esperarte 9 meses”... ¡Fue una sorpresa enorme para todos los fans! Y no solo los fans, también para la familia y amigos.

En el video se puede ver cómo la cantante le da la noticia a su esposo Camilo, ¡y él era un mar de llanto pero de emoción y felicidad! Luego le dieron la noticia a sus padres, hermanos y amigos mostrándoles la prueba de embarazo, ¡y la cara de todos no tiene precio! Se les ve sumamente felices, ¡e incluso uno de los hermanos de Evaluna, Mau, no aguantó el llanto tampoco!

Hace tiempo, Evaluna dijo que siempre habia soñado con ser madre e incluso reveló los nombres que tenían pensado. “Si es niña se llamará Matilda y si es niño Eugenio, como el papá de Camilo”. Sin duda ese bebé es amado y muy esperado, ¡estaremos al tanto de este proceso tan bello para la pareja! Felicidades Camilo y Evaluna.

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