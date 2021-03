Evaluna y Camilo reciben fuertes críticas tras el lanzamiento de su canción “Machu Picchu”.

Los cantantes esperaban que su reciente entrega musical fuera todo un éxito, sin embargo, han sido señalados y criticados a través de las redes sociales.

Apenas se estrenó la canción “Machu Picchu” de Camilo y Evaluna y ya cuenta con más críticas que comentarios de apoyo, sobre todo por los fans peruanos, quienes están muy decepcionados.

Esta canción forma parte del próximo álbum de Camilo “Mis Manos”, y como otros temas de la pareja, ya crearon su propio baile para un “challenge”. Esta fórmula de crear un reto para las redes ya fue probada y muy utilizada por esta pareja, sin embargo, en esta ocasión hasta el baile causó molestia.

Muchos internautas señalaron que esta es la rutina de baile más floja e insípida que ha propuesto el matrimonio, así que en esta ocasión volvieron a lograr que su tema fuera viral, pero no por las razones correctas.

Además, los peruanos hicieron sonar su inconformidad con el nombre de la canción, pues prácticamente no se menciona en el tema y no le hace honor a este histórico lugar.

En la canción solo se menciona una vez este importante lugar de Perú y no da realmente ninguna referencia sobre su relevancia. “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, dice la canción.

No solo le han llovido críticas, también los infaltables memes con los que los usuarios han mostrado su indignación e inconformidad.

En una reciente entrevista el cantante colombiano reveló el por qué nombró así esta canción y señaló el enorme aprecio que le tiene a su público peruano, quienes le abrieron la puerta desde principios de su carrera.

“Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta (...) Perú fue el primer país que le abrió las puertas a mi música (…) No he podido recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas”, dijo Camilo.

“Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”, agregó el intérprete sudamericano.

Camilo y Evaluna forman uno de los matrimonios más románticos del medio del espectáculo, pues demuestran a través de las redes sociales y su trabajo su gran complicidad y amor.

