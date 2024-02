Mamá y hermana de Miley Cyrus se pelean por el mismo hombre

Tal parece que en todos lados se cuecen habas y los famosos no podían estar exentos, así lo ha demostrado la familia de la famosa cantante Miley Cirys, pues actualmente su madre y su hermana se encuentran en disputa por culpa de un hombre.

Mientras los fans de la cantante estaban concentrados en la reciente ruptura de Miley Cyrus con su padre Billy Ray, algo más estaba ocurriendo al interior de su familia, ya que su madre Tish Cyrus y su hermana, Noah estarían enojadas y distanciadas por culpa de un hombre.

¿Quién es el hombre por el que están peleadas la hermana y madre de Miley Cyrus? De acuerdo con el medio estadounidense Us Weekly, tanto la madre de Miley Cyrus como su hermana se encuentran en disputa por culpa de un hombre, se trata del nuevo marido de Tish, Dominic Purcell.

Según reveló el medio ya mencionado, Tish Cyrus, de 56 años, se encontraba muy feliz, incluso contó su historia de amor con Purcell, de 54 años, en el podcast “Call Her Daddy”. Ahí también aseguró que había estado enamorada del actor desde hace ya largo tiempo, esto tras verlo en la serie “Prision Break”.

¿Su hija tuvo una relación con Purcell?

Sin embargo, algo que omitió y pasó por alto la madre de Miley Cyrus fue, Noah, de 24 años y hermana de la cantante, tuvo una relación sentimental con Dominic Purcell antes de que éste se casara con su madre.

Una fuente reveló a US Weekly que “Noah estaba saliendo con Dominic Purcell cuando Tish comenzó a perseguirlo”.

Cabe mencionar que cuando la madre de Miley Cyrus se casó con Purcell en la mansión de la cantante en agosto de 2023, Noah no asistió y mientras se llevaban a cabo los festejos, ella publicó una fotografía con su hermano Braison.

Esto generó un sinfín de especulaciones, pero la verdadera razón de que Noah no haya asistido a la boda fue porque no fue invitada. También se dice que Miley tenía guardias afuera de su casa para impedir que Noah se acercara, pero esto no ha sido confirmado.