Mamá de Kimberly Flores acusa a Edwin Luna de manipular a su hija.

Becky Colombani, mamá de Kimberly Flores, concedió una entrevista para un medio estadounidense y reveló que su hija fue manipulada por el intérprete de Borracho de Amor.

Recordemos que, hace unas semanas, la modelo abandonó La Casa de los Famosos a petición de su esposo Edwin Luna.

“Él tuvo miedo porque Kimberly estaba muy metida ahí, habría llegado hasta la final y eso no le convenía. Kimberly no derramó una sola lágrima porque ella no quiere a ese hombre y él no la quiere a ella. Eso que ellos tienen no es amor, él no tiene respeto por ella para nada”, expresó.

Becky asegura que Edwin Luna sabe cómo manipular a Kimberly hasta renunciar a sus proyectos profesionales.

“Él compra a mi hija porque con ella puede hacer todo lo que no hacía con Alma Cero ni con todas las mujeres que ha tenido, solo con mi hija”, subrayó.

Además, la mamá de Kimberly Flores mandó contundente mensaje a Edwin Flores.

“Le hace algo a mí hija, le pasa algo a mi hija, y yo lo responsabilizo de todo. Yo conozco todas esas cosas, yo lo pasé, y mi hija no es feliz”, concluyó.

Así fue el tenso reencuentro entre Edwin Luna y Kimberly Flores

Fue a mitades se septiembre de este mismo año, cuando Edwin Luna rogó a Kimberly Flores abandonar el reality show que alberga a varios famosos en una casa.

El cantante de música regional mexicana se dio cita en las instalaciones del reality show, donde pidió a su esposa regresar a casa.

Entre lágrimas, el regiomontano habló con su esposa para abandonar uno de sus proyectos profesionales más importantes.

“Ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida. Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos, ya no puedo… Si tú te vas conmigo vas a ver que tenemos una vida hermosa”, expresó el cantante ante millones de televidentes.

