Mamá de Octavio Ocaña publica enigmático mensaje en redes, ¿se separará de su esposo?

Varios años han pasado desde que Octavio Ocaña partió de este mundo; sin embargo, recientemente Ana Lucia Ocaña Beltrán, madre del actor, difundió un enigmático mensaje en redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales, Ana Lucía Beltrán Ocaña dejó entrever un posible divorcio de su esposo, asegurando que a partir de ahora se preocupará más por ella que por lo que le habían dicho que era lo correcto.

¿Qué publicó la mamá de Octavio Ocaña?

En su cuenta de Instagram, Ana Lucía Beltrán Ocaña expresó que después de 34 años se dio cuenta de que lo que empieza nunca debe terminarse y eso es erróneo, pues a partir de ahora se centrará en lo más importante para ella.

De igual modo, dejó claro que el único hombre que pensó que jamás se iría de su lado era su hijo, quien falleció en el año 2021 luego de ser perseguido por elementos de seguridad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocaña?

Su publicación avivó los rumores de separación de Octavio Pérez, su esposo y padre del actor. La reflexión estuvo acompañada de una postal donde aparece dentro del coche. En la imagen se le ve luciendo unos lentes oscuros y sonriendo frente a la cámara.

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida (...) Mi Octavio Ocaña, mi Tavito, por siempre te extraño, tú serás el único hombre que anhelaba fuera eterno en mi vida”, se puede leer en el mensaje de la mamá de Octavio en su cuenta oficial de Instagram.

¿Se separó de Octavio Ocaña? Como mencionamos anteriormente, se desconoce si se está separando de Octavio Pérez luego de 34 años de matrimonio.

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, 34 años me convencí que el deber ser era que lo que empieza nunca debe terminarse y me di cuenta que no había día que no me engañara a mi misma. Hoy decido que es y debe ser lo mas importante para mi, hijo mío, mi Octavio Ocaña, mi Tavito por siempre te extraño. Tú eras el único hombre que anhelaba fuera eterno en mi vida, el único que nunca me dejaría, abrazo lo que soy con todos mis defectos y deseo lo mejor para los que me desean lo peor, segura estoy de lo que mal empieza mal acaba, robado se va lo que robado viene. Con amor. Ana Lucia Ocaña Beltrán”, finalizó.

¿Por qué se especula que se está divorciando de Octavio Pérez?

Los rumores de divorcio surgieron después de que en octubre pasado, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, revelara que la relación de sus padre se había fracturado tras la muerte del actor.