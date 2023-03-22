Mánager de Medio Metro lo humilla de nuevo: “Soy tu dueño”.

La historia del famoso bailarín de redes sociales conocido como Medio Metro, Medio Metro original, viejo Medio Metro o incluso Medio Metro malo, se ha vuelto aún más sorprendente. ¿Recuerdan cuando decidió dejar los eventos con Sonido Pirata para trabajar por su cuenta? Pues desde entonces ha protagonizado una serie de polémicas que han dejado a todos boquiabiertos.

Pero lo último que ha salido a la luz ha dejado a muchos sin palabras. ¿Se imaginan al mánager de Medio Metro humillándolo en público, reclamándole por no tener eventos? ¡Pues ha sucedido! Y para sorpresa de muchos, estos desafortunados momentos fueron capturados en video durante una de sus transmisiones en vivo.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

El agente de Medio Metro ha vuelto a ser señalado por su comportamiento abusivo hacia su compañero. Y no, esto no es algo nuevo. Ya antes había sido expuesto por gritarle en pleno show y negarle a un fan la oportunidad de conseguir un autógrafo del famoso bailarín. Pero ahora, el video en cuestión muestra algo aún más impactante. ¡El manager le pide que baile el "paso del esclavo"!

Baila, órale. Tenemos que pagar las micheladas, órale, y son 10, así que son 10 canciones. Viene el paso del esclavo. Tienes que bailar porque tenemos que comer, nos lo van a dejar de a gratis si es que bailas

El video que circula en redes sociales muestra cómo el famoso bailarín Medio Metro es víctima de humillaciones por parte de su mánager en un puesto de micheladas. En la grabación se puede ver cómo el mánager se burla y lo obliga a bailar para poder pagar, mientras que otro compañero se une a la mofa.

Posteriormente, el mánager llega a golpear en la cabeza a Medio Metro, quien se encuentra bailando con una joven y a que pesar de que muestra su descontento, el representante le recuerda que están transmitiendo en vivo.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Ante los hechos, usuarios han reaccionado molestos, pues aseguran que Medio Metro está siendo mal aconsejado. Además de que podría estar siendo víctima de explotación por parte de su mánager. Cabe señalar que ambos aseguran que todo se trata únicamente de bromas; sin embargo, comienzan a preocupar a más de uno en las redes sociales.

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