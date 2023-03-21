VIDEO: Perrito se disfraza de Medio Metro y opaca a Sonido Pirata.

Permanentemente nos encontramos con situaciones de todo tipo dentro de internet y en este caso nos encontramos a un perrito disfrazado de Medio Metro que opacó a Sonido Pirata.

Recordemos que el bailarín está atravesando por un buen periodo de popularidad y el mismo lleva a que sea muy demandado entre el público que lo celebra en sus presentaciones. El fenómeno ha ido creciendo cada vez más, sobretodo en las redes sociales, y ahora se ha viralizado un momento que lleva a ejemplificar todo lo que viene generando.

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¿Cómo es el video de un perrito disfrazado de Medio Metro?

En TikTok se popularizó a partir del usuario @ayline0710007 que ha recibido miles de reacciones de internautas que quedaron conmovidos por la creatividad de la dueña y el perrito que no hace más que seguir los pasos de baile que le indican.

Ahora bien, esto está lejos de haber pasado desapercibido porque ya acumula casi 10 millones de reproducciones del perro chihuahua bailando el “paso del cabeceo” al mismo estilo que Medio Metro.

Vale destacar que al margen de esta situación simpática, la realidad está en que Medio Metro sigue consiguiendo éxitos en las redes sociales por sus bailes.