Nuevo Medio Metro envía mensaje al original: “Si me lo ponen, nos echamos un tiro”.

La polémica por el nombre Medio Metro sigue a pesar de que el que se ostenta como el original dio a conocer que registró el nombre para que nadie lo utilizara. Y es que el nuevo, quien hasta hace unos días trabajaba con el Sonido Pirata, dijo que "si me lo ponen, nos echamos un tiro".

Recordemos que el autollamado original se ha distinguido por su vestimenta donde recrea a El Chavo del 8, mismo caso que el nuevo que ha llegado lejos con su personaje.

¿Cuál es la historia del Nuevo Medio Metro con el original?

Sonido Pirata tuvo como Medio Metro Original a un hombre llamado José Eduardo Rodríguez, quien decidió emprender su carrera en solitario dado el éxito que su personaje con el disfraz de El Chavo del 8 había alcanzado, además de diferencias económicas con el líder del sonido.

Pirata continuó su camino y para ello seleccionaron a Jonathan Uriel y se expresó y dio de qué hablar al lanzarle un reto a su predecesor en una entrevista en televisión. Esto no es algo nuevo si tenemos en cuenta que ya han tenido cruces anteriormente, por lo que todo podría decidirse con un duelo que muchos fans catalogan como innecesario.

Ahora bien, el Nuevo Medio Metro manifestó los mejores deseos para el Medio Metro Original que prueba suerte por su cuenta tras dejar a Sonido Pirata, además de afirmar que siempre hay que ser agradecidos.