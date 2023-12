Todos los problemas cuentan con una innumerable cantidad de soluciones al alcance. Dicho esto, hablemos de cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar las canas del cabello sin tinte.

Es verdad que hace unos años atrás, estos cabellos blancos y grises no tenían una buena respuesta entre la gente. Pensemos que hay personas que las aceptan sin problema. También la industria de la moda las celebra y hasta pregona distintos looks para portarlas con orgullo y estilo. Ahora bien, está claro que hay gente que no le gusta para nada la idea de contar canas en su cuero cabelludo.

Es un hecho que, mientras más envejecemos, más posible es que tengamos estos pelos en nuestra apariencia. Es una realidad que todos las tenemos tarde o temprano, es un factor irrefutable que la genética.

¿Cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar las canas del cabello sin tinte?

La respuesta radica en las mechas babylights, las mismas que se aplican de raíces a puntas a modo de finas hebras iluminadas que evitan el efecto raíz al crecer el cabello.

Las mismas son ideales para disimular las canas en tonos rubio o vainilla, debido a que permiten un mantenimiento más espaciado al dejar la raíz lo más natural.

Puedes considerar las mechas melting, que se mezclan con varias tonalidades de rubio con la base para conseguir un acabado lleno de matices naturales.

También puedes tener en cuenta a las mechas lowlights, las mismas que se distinguen, porque se dan reflejos en tonos apagados para no saturar el cabello con los más iluminados.

Y para cerrar, aparecen las mechas balayage, opción que se distingue porque se pretende mezclar dos técnicas para iluminar sutilmente a la raíz, también saturar más a medida que se baja a las puntas.